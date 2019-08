Trovato morto lo chef italiano scomparso a New York 

Andrea Zamperoni, 33 anni, capo chef italiano di Cipriani Dolci, è stato trovato morto. Lo riporta Nbc citando un comunicato di Cipriani. "Abbiamo purtroppo appreso che Andrea Zamperoni, un membro rispettato e amato del team Cipriani per molti anni, scomparso domenica scorsa è stato trovato morto - si legge - Suo fratello è sopraffatto dal dolore e si rammarica di non essere disponibile a fornire commenti. Confidiamo che la polizia di New York stia facendo tutti gli sforzi per indagare e chiarire questa tragica vicenda". Di Zamperoni non si avevano notizie da sabato scorso. Lo chef, originario di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, era stato visto l'ultima volta dopo aver lasciato il ristorante. Le ricerche sono state avviate lunedì dopo che lo chef non si è presentato al lavoro.

Il cadavere è stato trovato al primo piano del Kamway Lodge, un ostello malfamato nel quartiere di Queens dove lo chef abitava. Pare che il corpo fosse avvolto in una coperta. La polizia è stata avvisata da una telefonata di un informatore. Secondo le prime ricostruzioni, gli agenti al loro arrivo sarebbero stati accolti da una donna nuda che gridava indicando il corpo: "È lì". E non c’è dubbio, purtroppo, che si tratti di Zamperoni: a riconoscerlo è stato il fratello gemello, Stefano, che era volato a Manhattan per seguire le ricerche. Alcuni ospiti dell’ostello — secondo la Cbs era un luogo noto nel giro della droga e della prostituzione — hanno raccontato alla polizia di una lite scoppiata al primo piano. Testimonianze che fanno a pugni con quello che tutti raccontano di Andrea. "Era un ragazzo dolcissimo — dice Miguel da dietro il bancone del bar — Se ultimamente mi era sembrato stressato? Chi non lo è almeno un po’ lavorando nella cucina di una delle più trafficate stazioni al mondo".