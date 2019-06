DROGA, MATTARELLA "SERVE AZIONE DI PREVENZIONE"

ROMA (ITALPRESS) - "La Giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga, nata con la risoluzione 42/712 del 1987 dell'ONU e sancita con la relativa Convenzione del 1988 ratificata da 189 Paesi, costituisce l'occasione per sottolineare la necessita' di accrescere l'azione e la cooperazione a livello nazionale e internazionale per combattere l'abuso e il traffico illecito di droga". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione per la Giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga. "Il grave e allarmante fenomeno della tossicodipendenza, che ha assunto nel tempo nuove e piu' insidiose forme di penetrazione, di accesso e di assuefazione e che colpisce tanti ragazzi in situazioni di difficolta' materiale, psicologica e ambientale - aggiunge - esige il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e di controllo da parte delle istituzioni. All'impegno dello Stato non puo' non affiancarsi - anche attraverso piu' incisivi e permanenti modelli collaborativi - l'opera insostituibile delle famiglie, della scuola e di quel vasto e articolato settore del volontariato che ha saputo spesso offrire speranza e fiducia attraverso un'efficace azione di prevenzione, di educazione, di recupero e di reinserimento sociale". (ITALPRESS). mgg/com 26-Giu-19 10:15