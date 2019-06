ASSOLDA UN SICARIO PER UCCIDERE LA MOGLIE, ARRESTATO

PATTI (MESSINA) (ITALPRESS) - Avrebbe assoldato un sicario per uccidere la moglie. Con questa accusa i poliziotti del Commissariato di Patti hanno arrestato un cinquantenne. All'uomo nel 2017 era gia' stato vietato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie. A partire dal 2016 il cinquantenne si sarebbe reso protagonista di gravi atti di violenza e vessazioni. Nel 2018, un conoscente avrebbe riferito alla vittima che l'ex marito avrebbe incaricato dei malavitosi per ucciderla. Avrebbero dovuto simulare un incidente stradale e, qualora non fossero riusciti nell'intento, avrebbero potuto fare ricorso all'utilizzo delle armi. La stessa sorte sarebbe toccata all'avvocato che l'aveva assistita e difesa. Secondo gli investigatori lo stalker avrebbe controllato gli spostamenti della donna con un GPS installato sulla sua auto. (ITALPRESS). abr/com 13-Giu-19 11:04