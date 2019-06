TARANTO, SEQUESTRATI DUE QUINTALI DI COZZE

TARANTO (ITALPRESS) - Nel Quartiere Tamburi di Taranto, Polizia di Stato e uomini della Capitaneria di Porto hanno scoperto nel cortile di un condominio un laboratorio abusivo per la preparazione di cozze sgusciate destinate alla vendita. Sequestrati circa due quintali di cozze, molte delle quali sgusciate e confezionate in vaschette di plastica. Tutti i mitili sono risultati privi dei certificati di tracciabilita'. I l titolare dell'attivita', un 23enne, e' stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive. (ITALPRESS). abr/com 12-Giu-19 10:55