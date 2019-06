SARDEGNA, DOMENICA 28 COMUNI AL VOTO

CAGLIARI (ITALPRESS) - Domenica prossima si vota in Sardegna per rinnovare 28 amministrazioni comunali. Tra i comuni che andranno alle urne ci sono anche Cagliari, Sassari e Alghero. Sono 390 mila i sardi che potranno esprimere il loro consenso dalle 7 alle 23. A seguire lo scrutinio. L'eventuale ballottaggio, per i Comuni sopra i 15 mila abitanti, e' previsto per il 30 giugno(oltre a Cagliari, Sassari e Alghero, anche Monserrato e Sinnai). Cagliari dovra' scegliere il post Zedda (ex Sel, ex sindaco arancione) che ha guidato la citta' per otto anni, al suo secondo mandato fino a marzo, quando si e' dimesso per guidare l'opposizione di centrosinistra in consiglio comunale dopo la vittoria alle regionali di Christian Solinas (Psd'Az-Lega). In tre si contendono la fascia tricolore. A Sassari - citta' guidata dal centrosinistra da 14 anni - sono sette i candidati. Ad Alghero la sfida e' a tre. (ITALPRESS). mme/abr/red 12-Giu-19 17:09