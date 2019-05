UCCIDE IL FRATELLO NEL NAPOLETANO, ARRESTATO

MARANO DI NAPOLI (ITALPRESS) - Con l'accusa di avere ucciso il fratello a coltellate al culmine di una lite, i carabinieri hanno arrestato a Marano di Napoli un 49enne. La vittima e' un 45enne colpito mortalmente con almeno cinque fendenti al torace. A chiamare 118 e 112 e' stata la moglie della vittima ma i medici hanno potuto solamente constatarne il decesso. L'arrestato e' stato costretto a fare ricorso al pronto soccorso per una ferita al capo, causata da un colpo sferrato dal fratello con un bastone di ferro. Guarira' in otto giorni. I militari hanno rinvenuto l'arma del delitto, un coltello a serramanico con lama di circa 10 centimetri. Le indagini proseguono per ricostruire il movente dell'omicidio, verosimilmente un dissidio di natura economica, e la dinamica. (ITALPRESS). abr/com 27-Mag-19 09:10