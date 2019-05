TOR VERGATA A SOSTEGNO DELL'AMBIENTE, ECCO SCULTURA "ONDA2030"

ROMA (ITALPRESS) - Un'onda per sostenere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030. L'Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha inaugurato oggi la scultura Onda2030, posta in una posizione strategica del complesso del Rettorato, ribadendo il suo impegno sul tema dello sviluppo sostenibile, inserito all'interno dello statuto dell'Ateneo. "Ci crediamo molto, per noi e' stata una scelta di campo", ha detto Giuseppe Novelli, rettore di Tor Vergata, parlando degli obiettivi dell'Onu. "Quest'opera - prosegue Novelli - nasce dalla collaborazione fra Tor Vergata e l'Accademia delle Belle Arti. E' interessante anche il nome: Onda2030. Abbiamo scelto 'Onda' perche' cavalcare le onde significa stare sempre al passo con i tempi. Tor Vergata e' sempre presente sulle grandi tematiche perche' e' una grande universita'". La scultura, secondo l'ideatrice dell'opera, Sabina Alessi, deve essere osservata "da entrambe le parti e poi sommata mentalmente", percependo "gli elementi come vicini, ma quasi aerei". All'interno dell'onda sono infatti 'incastonate' 17 sculture di ceramica curate ed ideate da 17 allievi dell'accademia. Enrico Giovannini, portavoce dell'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) e presidente del comitato per l'attuazione della mission e della vision di Tor Vergata in favore dello sviluppo sostenibile, ha ricordato come le imprese, guardando al mondo accademico, siano alla "ricerca di persone che sappiano gestire la transizione verso l'economia circolare in tutte le dimensioni, compresa quella delle scienze sociali". (ITALPRESS). spa/fsc/red 27-Mag-19 15:13