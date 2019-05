Europee, come si vota. Seggi aperti dalle 7 alle 23

Seggi aperti dalle 7 in tutta Italia per eleggere gli eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si vota anche per i sindaci di 3.812 Comuni, per il presidente della Regione Piemonte e i consiglieri regionali. I seggi sono aperti fino alle 23 e possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni presentandosi nel proprio seggio con un documento di identità e tessera elettorale.

Come si vota per le Europee Le schede sono di 5 colori. Il grigio rappresenta la circoscrizione Nord Ovest, il marrone quella del Nord Est, il rosso quella del Centro, l'arancione quella del Sud e la Rosa quella delle Isole. Per votare basta tracciare un segno con la matita copiativa fornita al seggio sulla lista prescelta. È possibile esprimere la preferenza per i candidati nella lista che è stata scelta. Nel caso delle Europee si possono esprimere ben tre preferenze. Nel caso in cui vengano indicate due o tre preferenze, allora queste devono riguardare candidati di sesso diverso. In questo caso un errore può costare l'annullamento della seconda o terza preferenza. Il parlamento Europeo è composto da 751 deputati, incluso il presidente dell'Europarlamento. Il numero dei componenti del parlamento che spettano all'Italia è di 76 deputati. Circa 73 si insedieranno da subito, i restanti 3 lo faranno solo dopo l'uscita effettiva della Gran Bretagna dall'Unione Europea.