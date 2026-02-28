Chi legge Il Tempo è sempre un giro avanti, dall'Iran ai dossieraggi
Su Il Tempo oggi in edicola torniamo sul caso dossieraggi. Il direttore Daniele Capezzone ricorda che se ieri abbiamo titolato "Tutte le carte portano a De Raho", nel senso che nel periodo in cui Federico Cafiero De Raho era a capo della Procura antimafia si è verificato il picco degli accessi illegali, oggi parliamo del Golpaccio. L'attacco a Guido Crosetto che ha fatto scoppiare il caso Striano ha una tempistica precisa e un obiettivo chiaro, buttare giù un ministro di peso e tutto il governo.
Non solo. Nel giorno in cui tutto il mondo si occupa dell'attacco all'Iran torna alla mente il numero di martedì scorso, quando un veterano del Mossad, l'ex capo dell'antiterrorismo israeliano, aveva rivelato ad Allessandro Bertoldi tutti i dettagli sull'attacco che poi si sarebbe verificato stamattina. Bertoldi ha intervistato Reza Pahlavi, l'erede dello Shah, che si è rivolto proprio a Trump... Insomma, chi legge Il Tempo è sempre un giro avanti.
IL TEMPO Abbonamenti digitali - Clicca qui