Beviamoci Su - La seconda puntata con Matteo Bassetti
Beviamoci Su – Seconda puntata con Matteo Bassetti, in collaborazione con Wineries Experience.
Dopo l’esordio del podcast, Beviamoci Su torna con una seconda puntata che sorprende, incuriosisce e racconta un lato inedito di uno dei volti più noti del panorama medico italiano. Ospite del nuovo episodio è Matteo Bassetti, medico infettivologo e divulgatore scientifico, che nella nostra chiacchierata si è rivelato un appassionato conoscitore di vino e un grande amante della cucina.
Lontano dai camici e dalle conferenze stampa, Bassetti si racconta con autenticità, parlando del vino come elemento culturale e sociale prima ancora che enologico. Per lui il vino non è solo una bevanda, ma un rito: è convivialità, dialogo, tempo condiviso. È la bottiglia che si apre quando ci si ritrova attorno a una tavola, il filo conduttore che unisce storie, persone e territori.
Durante l’intervista emerge un legame profondo con la cucina italiana, vissuta non come semplice passione gastronomica ma come esperienza culturale completa. Il vino, in questo racconto, diventa parte integrante del piacere dello stare insieme, dell’equilibrio tra gusto e misura, tra tradizione e consapevolezza.
E poi c’è la rivelazione che non ti aspetti: se non avesse fatto il medico, avrebbe aperto un ristorante. Un sogno nel cassetto che racconta quanto il mondo dell’ospitalità e della cucina faccia parte della sua identità.
Una puntata che va oltre le etichette e restituisce l’immagine di un uomo curioso, competente e profondamente legato alla dimensione conviviale del vino.
La seconda puntata di Beviamoci Su è disponibile su YouTube e Spotify.