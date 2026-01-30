Grazia Di Maggio a Come States? Trump, Europa e il realismo del governo Meloni
Nella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con Grazia Di Maggio, deputata di Fratelli d’Italia, per analizzare il primo anno di presidenza Trump e il quadro internazionale del 2026. Si parte da Davos e dalla nuova postura europea: tra timidezze strategiche e riposizionamenti forzati. Che cosa vuole l’Europa? E in che modo Giorgia Meloni sta ritagliando per l’Italia un ruolo nuovo e centrale nel rapporto con Washington?
Al centro del confronto anche la questione mediorientale: perché le piazze occidentali si riempiono per la Palestina ma restano vuote per l’Iran? É solo geopolitica o è cambiata la gerarchia morale della sinistra?
Arriva poi il fronte interno: il tema sicurezza, la riforma della giustizia, il referendum e la questione della governabilità. Con una tesi chiara: per Di Maggio, queste misure non sono tecnicismi, ma gli strumenti di una democrazia che vuole funzionare.
Un confronto serrato e senza tabù, per capire come si muove la destra di governo in Italia dentro un mondo che cambia.