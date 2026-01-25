Milano-Cortina, il punto sulle opere con il commissario Saldini: "Un lascito per il territorio. E la pista del bob è la più bella al mondo"

25 gennaio 2026

Il conto alla rovescia verso l’inizio dei Giochi Invernali di Milano-Cortina procede spedito. A pochi giorni dal via (cerimonia di apertura il 6 febbraio, le prime gare già il 4) - abbiamo fatto il punto sugli impianti con Fabio Massimo Saldini, Commissario straordinario di Governo per le opere olimpiche e amministratore delegato di Simico. "Un lascito per il territorio. E la pista del bob è la più bella al mondo", l'anticipazione delle sue parole.