Le due Italie, quella di Maurizio Landini su Repubblica e quella di Nicola Rossi sul Tempo

22 dicembre 2025

Due Italie. Sono quelle su cui accende i riflettori Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, che mette a confronto l'apertura del nostro quotidiano con quella de La Repubblica. Il quotidiano di Orfeo punta sull'Italia di Maurizio Landini che frigna. Così la sinistra decide di farsi oggetto di un'Opa da parte del sindacato più regressista e più vecchio del mondo. L'Italia de Il Tempo, invece, intervista Nicola Rossi, il più autorevole economista italiano, personalità liberale e pro-mercato- A ciascuno il suo, avrebbe detto Sciascia.