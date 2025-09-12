Cerno: da Odifreddi e Friedman all'Europa, chi fa dei distinguo sulla morte di Kirk è il vero fascista

12 settembre 2025

La morte di Charlie Kirk è la morte di Martin Luther Kirk. L’attivista di destra è stato ucciso per le sue idee da un killer fanatico che ha scritto sui proiettili “antifascismo” e che con grande probabilità arriva dall’area di una sinistra conformista e violenta. “Gente che molti anni fa rappresentava la scienza o la libertà di pensiero, come Odifreddi e Friedman, ha detto che ‘se l’è cercata’. Poi la vergogna dell’Europa, che ha negato il minuto di silenzio. Questa è la fine della democrazia. Chi ha fatto distinguo sulla morte di Kirk è il nuovo fascista”: il commento del direttore Tommaso Cerno.