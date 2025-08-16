Massimo Romeo Piparo: "Ho realizzato il sogno del Sistina Chapiteau"

16 agosto 2025

"Sarà una doppia stagione piena di tante novità e finalmente l’arrivo a Roma del Sistina Chapiteau». È quanto racconta Massimo Romeo Piparo ospite della nostra edicola degli artisti., l'imponente tendone teatrale che ospiterà in esclusiva lo spettacolo dell'anno, «Moulin Rouge! Il Musical» tratto dal rivoluzionario film di Baz Luhrmann e diretto dallo stesso regista: «allo scoccare del dodicesimo anno di impegno alla guida del Teatro Sistina, sono riuscito a regalarmi l’emozione di fare una cosa mai fatta prima nella storia del teatro romano: sdoppiare il Sistina e offrire alla Capitale due Teatri analoghi che portano dietro il nome e il blasone del tempio della Commedia musicale italiana», afferma Massimo Romeo Piparo. «Oltre tremila biglietti a sera disponibili per spettacoli in contemporanea di livello altissimo - prosegue - e che potranno soddisfare la grande passione del pubblico per i Musical ospitati sotto l’egida del Teatro Sistina. Il grande affetto del pubblico riscontrato ogni anno da quando ho l’onore di dirigere il Sistina, e i numeri da capogiro che si sono registrati la scorsa stagione, hanno indotto in me lo stimolo a “fare di più”. Essere il primo teatro della capitale per presenze con appena 8 spettacoli teatrali comporta un impegno sempre maggiore affinché questo fiume di affetto e di gradimento possa essere adeguatamente ricambiato. Un investimento di 5 milioni di euro porterà a Roma in esclusiva lo spettacolo più amato del mondo con uno spazio interamente ad esso dedicato: con Moulin Rouge! Il Musical sicuramente il Sistina raddoppierà il suo già alto consenso e ricambierà il riconoscimento prezioso tributato dagli spettatori».. Tra i nomi della prossima stagione del Sistina spicca il ritorno dal 3 ottobre di Enrico Brignano che torna sul palco del Sistina con la sua rilettura de «I 7 Re di Roma». Poi dal 4 dicembre e per tutte le feste di Natale un altro gradito ritorno: dopo il successo del Tour italiano nelle precedenti Stagioni, sarà di nuovo al Sistina «Matilda il Musical». Dal 13 gennaio 2026 ancora un grande artista, Max Giusti, con «Bollicine Update» Dal 22 gennaio tornerà in scena la commedia musicale «Tootsie». Dal 3 febbraio Vanessa Incontrada sarà la splendida protagonista della commedia romantica «Ti sposo ma non troppo». E poi c’è grande attesa dal 20 febbraio per la super novità del il Musical «Il ragazzo dai pantaloni rosa»: E tanto altro ancora. (Francesco Puglisi)

