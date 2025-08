Max Alexander a Come States: l'America tra politica, cliché e verità scomode

05 agosto 2025

Nella prima puntata di “Come States?”, la nuova rubrica atlantica de Il Tempo Quotidiano condotta da Eleonora Tomassi, il protagonista è Max Alexander, chef, ex concorrente di Masterchef USA e voce disincantata dell’America a Roma. Un dialogo brillante e fuori dagli schemi su cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti: la crisi del Partito Democratico, il ritorno di Donald Trump, il sogno americano che cambia volto.



Tra geopolitica, cultura pop e ironia tagliente, Max offre la sua visione diretta e senza filtri su un Paese in trasformazione. Al centro dell’intervista, anche il confronto Italia–USA: dove si fa più spettacolo, in politica o in cucina?



Dai dazi alla cancel culture, dal mito delle opportunità ai peggiori cliché sull’Italia, “Come States?” accende i riflettori sull’America di oggi, raccontata da chi la conosce, la critica e, in fondo, la ama.



Un episodio inaugurale che apre un nuovo spazio di racconto sull’attualità americana, tra sarcasmo e analisi, ricette sbagliate e verità indigeste.