Cerno smaschera l'unione delle carriere: "Un'unica forza politica contro gli italiani"

27 luglio 2025

Tommaso Cerno smaschera l'unione delle carriere, l'alleanza politica tra magistrati e una parte del Parlamento per combattere la riforma costituzionale della giustizia. "L'ultimo golpe è l'unione delle carriere. Il Tempo ha scoperto che tra magistrati e sinistra c'è molto più di un accordo culturale e che la non terzietà delle toghe rosse fa infuriare anche i magistrati. Per la prima volta leader della levatura di Franceschini ammettono che ci sarà un'alleanza tra la magistratura e una parte del Parlamento per sferrare un attacco contro la riforma costituzionale della giustizia. La separazione delle carriere voleva dire che i giudici devono essere terzi rispetto a chi accusa e a chi difende. L'unione delle carriere vuol dire che partiti e magistrati diventano un'unica forza politica contro gli italiani".