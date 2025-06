Referendum? Meglio il mare. Cerno: sono le primarie del centrosinistra a spese degli italiani

07 giugno 2025

Benvenuti nell'Italia del referendum sul Jobs Act, promosso dal partito che ha fatto il Jobs Act. È solo una delle contraddizioni della consultazione elettorale dell'8 e 9 giugno promossa dal centrosinistra. Si spera che le cabine elettorali siano meno affollate di quelle degli stabilimenti balneari e che il quorum non venga raggiunto. Il Pd è talmente interessato ai temi del lavoro che sottopone all'attenzione costituzionale degli italiani, che invece va in piazza per Gaza... Ma perché c'è questo referendum? Dovremmo chiederlo a Maria Rosaria Boccia e alla Influencer che ha reso famosa a Roccaraso, perché abbiamo scoperto che sono le nuove testimonial del centrosinistra in piazza e che vogliono fare politica nel campo largo, che pare abbia vietato ai militanti del partito democratico riformisti di parlare fino a martedì. Il commento del direttore Tommaso Cerno.