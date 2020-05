Per battere il coronavirus arrivano gli autoabbracci

Sì, è veramente un momento surreale quello che stiamo vivendo. Penso alle famiglie in casa, con moglie, marito e figli che non possono abbracciarsi, che non possono venirsi incontro, che devono essere distanti come estranei. Se ci penso, mi sembra una follia.

Se mi fosse capitato quando i miei figli erano piccoli, io, sbagliando, avrei trasgredito e, forse, li avrei abbracciati. Ma, ripeto, avrei sbagliato. Non fatelo, perciò, anche perché più continuiamo a comportarci bene e prima questa tortura finirà. Ho visto due persone, un uomo e una donna, in strada che, non potendosi abbracciare, rimanendo distanti, si sono auto-abbracciati, con grande trasporto.