Basta con la guerra tra nord e sud, siamo tutti italiani

Lo ammetto: mal sopporto, in questa pandemia, che qualche imbecille si sia messo a fare la gara tra nord e sud. Al sud sono stati più bravi perché hanno meno contagi, al nord invece peggiori perché hanno intasato gli ospedali. Se provaste ad usare il cervello, vi rendereste conto che il sud ha avuto tempo e modo di organizzarsi, perché c’era l’esempio, imprevisto e improvviso, del nord. Se non ci fossero state le centinaia di morti della Lombardia e così dell’Emilia Romagna e del Piemonte, probabilmente il resto d’Italia non avrebbe preso provvedimenti nei comportamenti. Perciò: né nord, né sud, ma, una volta tanto, italiani con un po’ di problemi.