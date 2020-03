Coronavirus, i veri eroi sono medici e infermieri

Quando penso alla pandemia che stiamo vivendo in tutto il mondo, non posso fare a meno, ogni volta, di inviare un pensiero a quei 46 medici (così al momento in cui sto scrivendo) che hanno perso la vita per cercare di salvare la nostra.

Raramente ho avuto occasione di incontrare l’abnegazione di tutto il personale sanitario come in questa sciagura del coronavirus. Orari incredibili, pochissime ore di sonno e anche il rischio di rimanere infettati. Un tempo venivano chiamati, i grandi medici, “baroni”. No, a mio parere i baroni della medicina sono questi medici e questi infermieri che ci stanno dando più che una mano nella circostanza.