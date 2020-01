Venerdì 17 è un giorno come un altro. Riabilitiamolo

Venerdì era venerdì 17. Non sto a dire perché segnalo il venerdì 17. Lo faccio in quanto vorrei, una volta per tutte, che questa giornata, che dovrebbe portare “sfiga”, venga riabilitata rispetto a tutti gli altri giorni. Conosco persone che hanno avuto guai grossi il 12, l’11 o il 7 di un mese, quindi non si capisce perché, uomini o donne nati di venerdì 17, debbano quasi vergognarsi di declinare i dati che li riguardano. Vi chiedo: provate a pensare a un vostro venerdì 17 e vi accorgerete che vi è successo qualcosa di molto fortunato. Personalmente, conosco una persona che il giorno 13 ha avuto più sfiga che tutto l’anno. Guardiamo al calendario con ottimismo.