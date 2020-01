Nella calza dei sogni un altro Bartali e un altro Coppi

Buona Befana a tutti. Ed era una Epifania per gli amanti del ciclismo, quando, molti anni fa, gareggiavano Gino Bartali e Fausto Coppi. In questi giorni, sono sessant’anni che il grandissimo campione è venuto a mancare per colpa di una malaria contratta in Africa.

Ho passato i miei anni giovani a seguire il ciclismo, a temere Coppi, dato che parteggiavo per Bartali. Come tante altre cose, quel ciclismo non c’è più. Forse, sono diminuite anche le Dame Bianche. Ricordate lo scandalo della Dama Bianca? C’è da chiedersi, oggi, di cosa ci si scandalizza. Ma la Befana, non ci può portare, nascosti nella calza, un altro Bartali e un altro Coppi?