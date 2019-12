Venturina Terme, auguri alla gatta di 32 anni

Complimenti a una micia che ha compiuto 32 anni. È una gatta nata a Venturina Terme, nel Livornese. I suoi padroni sono agricoltori, lei, quindi, è cresciuta nei campi ed, evidentemente, una vita poco stressata le ha fatto molto bene. Credo, ma non sono sicuro, che se un gatto arriva a 32 anni, ha superato i 200 anni rispetto ad un uomo. Ma come ha fatto, con questo giro di padroni che via via gli hanno preparato la pappa? Straordinaria gatta che può raccontare meglio di uno storico le generazioni che si succedono l’una all’altra. Chissà se la micia ha fatto cuccioli, perché sarebbe il caso di studiare questa famiglia di longevi. Cara micia, buon anno.