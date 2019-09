Domingo e Grigolo, lirica sotto accusa

Chissà, forse la lirica, con le sue romanze, con le sue arie, suggerisce a qualche tenore di poter essere, dopo un DO di petto, padrone di tutto. Non sarà un caso, ma Placido Domingo e Vittorio Grigolo, per molestie alle colleghe, sono stati allontanati dal "Metropolitan" di New York e da altri teatri importanti. Grigolo, da quel che leggo, avrebbe "palpato" una collega o una corista. Perché non provate a cantare e basta? Non sono esperto, ma è probabile che ci siano momenti di alcune opere liriche che esaltano l'interprete e lo facciano sentire irresistibile. Fatemi sapere che non è così. Diciamolo: i cantanti di musica leggera sono molto più morigerati.