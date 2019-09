Auguri a Conte, premier credibile in Europa

Faccio i miei migliori auguri al Presidente Giuseppe Conte, incaricato di metter su il prossimo Governo. Faccio questi auguri volentieri, perché mi è piaciuto come Conte ha dato prova di sé, specialmente nei rapporti con gli altri Paesi europei e con l’America. Mi ha stupito, infatti, vedere quanti complimenti sono arrivati dalla Francia, dalla Germania e, addirittura, dall’America, con un messaggio di Donald Trump. Mi auguro che Conte, anche questa volta, sappia fare il suo lavoro, come ha dimostrato fino a poche settimane fa. Abbiamo bisogno di un Governo e abbiamo bisogno di credibilità per tenere sempre a bada la nostra incerta situazione finanziaria.