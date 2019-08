"La mamma dei cretini sempre incinta" vale anche sui social

Un antico modo di dire recita: "La mamma dei cretini è sempre incinta". È vero, ne abbiamo spesso conferme. Ad esempio, vorrei sapere per quale motivo su un social hanno insultato il figlio dell’ex deputato Alessandro Di Battista. Altrove, su altri social, hanno insultato il figlio di Fedez e della Ferragni. Perché l’incomprensibile accanimento? Invidiate i figli altrui non potendone avere? Invidiate genitori benestanti, non avendoli avuti? Al proprio destino bisogna rassegnarsi. D’altra parte, quegli stessi imbecilli attaccarono sui social Nadia Toffa quando annunciò di avere un cancro. A sentir loro non doveva dare pubblica notizia della cosa. Confermo: "La mamma dei cretini è sempre incinta".