Il 2 giugno in piazza per salvare l'Italia: Fdi si mobilita contro il governo

Una mobilitazione per il 2 giugno, Festa della Repubblica, per dare voce a tutti i cittadini italiani nel rispetto delle regole, aperta all’apporto di tutto il centrodestra. È quanto ha stabilito l’esecutivo di Fratelli d’ Italia che si è riunito oggi in videoconferenza.

Il #DecretoRilancio è un decreto legge d’urgenza del Governo. Cosa c’è di così urgente da scavalcare il Parlamento nel bonus monopattini, nella lievitazione delle poltrone delle società pubbliche e nella sanatoria dei clandestini? Abbiamo ancora una Costituzione in Italia? — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) May 15, 2020

