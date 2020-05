Addio mascherine a 50 centesimi. Il prezzo calmierato per i dispositivi di protezione promesso con grande nettezza dal commissario straordinario Domenico Arcuri, il cui solo annuncio aveva provocato un'improvvisa impennata di scarsità dato il rifiuto dei commercianti di venderle in perdita, sparisce dal decreto maggio.

Nell'ultima bozza del provvedimento, infatti, il prezzo massimo per le mascherine chirurgiche triplica, arrivando a quota 1,50 euro. Aumenti anche per gli altri tipi di dispositivo: 5,75 euro per le ffp2 senza valvola che diventano 6,50 per la versione con; idem per le ffp3: 6 euro quelle semplici, addirittura 9,50 quelle con valvola.