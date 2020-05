Conte conferma: "Valutiamo apertura anticipata negozi"

I negozi potrebbero riaprire prima del previsto, la conferma arriva da Giuseppe Conte. "Dal Governo non c'è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo - ha spiegato il premier nell'incontro con Rete Imprese Italia - se c'è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche valutare delle aperture ulteriori. Dobbiamo affrontare un periodo di grandi sofferenze", ha detto il presidente del Consiglio agli imprenditori, chiedendo loro di "lavorare tutti insieme e affrettarsi per portare questa settimana in Cdm il decreto legge" sulle misure economiche.

"Siamo nelle condizioni di un piano - conclude Conte - che ci consenta di tenere sotto controllo la curva del contagio anche a livello territorialmente molto circoscritto".