Azzolina: "Anno scolastico prolungato all'estate? No"

«Voglio ribadire quanto sia importante, soprattutto in questa fase, dare credito solo alle notizie ufficiali pubblicate dal Ministero dell’Istruzione o direttamente da me. E ripeto ciò che ho avuto modo di dire qualche giorno fa anche in televisione: non è previsto il prolungamento dell’anno scolastico a luglio e agosto». Lo ribadisce la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

«Se la didattica a distanza funziona - ha aggiunto il ministro - non c'è alcun motivo per andare avanti fino a luglio o agosto, in strutture che non sono adatte ad andare avanti durante il periodo estivo».