Boris Johnson positivo al coronavirus

Choc in Gran Bretagna, il primo ministro inglese Boris Johnson è positivo al coronavirus. Il tampone cui si era sottoposto nei giorni scorsi in via precauzionale ha infatti dato esito affermativo. Si tratta del primo capo di governo europeo ad avere contratto l'infezione da covid-19.

Ad annunciare la malattia del premier Downing Street, dopo che il conservatore è stato sottoposto al test a causa di sintomi lievi. Johnson è in autoisolamento e continua a guidare la risposta alla pandemia nel Paese, ha rassicurato il suo ufficio. "Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi e sono risultato positivo al coronavirus. Ora sono in auto-isolamento ma continuerò a guidare la risposta del governo in videoconferenza, mentre combattiamo questo virus. Insieme lo batteremo. #StayHomeSaveLives", ha twittato Johnson, dicendo in un videomessaggio di avere "febbre e tosse persistente", ringraziando il servizio sanitario pubblico e il suo personale, la polizia, gli operatori sociali, gli insegnanti e altri lavoratori. "Senza dubbio continuerò, grazie alle diavolerie della moderna tecnologia, a comunicare con tutta la mia squadra, a guidare questa lotta nazionale", ha aggiunto il primo ministro.