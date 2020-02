Conte presenta il "Piano per il Sud". Ma nella foto c'è Trieste

Giuseppe Conte lancia il Piano per il Sud mostrando... il mare di Trieste. Che gaffe durante la presentazione a Gioia Tauro del progetto del Governo per il rilancio del Mezzogiorno.

Nella seconda pagina delle slide preparate a corredo della conferenza del Premier, l'immagine scelta è mozzafiato, ma non mostra una spiaggia del Sud bensì il mare della località di Duino-Aurisina, in provincia di Trieste in Friuli Venezia Giulia.

Basta una rapida ricerca su Google per scoprire l'errore.