Settimo caso di infezione in Germania

In Baviera è stato confermato il settimo caso in Germania di infezione da coronavirus. Si tratta di un uomo, originario di Fuerstenfeldbruck, e dipendente della Webasto, azienda produttrice di componenti per auto. Lo hanno riferito le autorità sanitarie bavaresi in un comunicato.

Le prime cinque persone infettate da coronavirus in Germania sono anche loro dipendenti della Webasto. L’azienda la scorsa settimana era stata visitata da un’altra dipendente proveniente dalla Cina, che aveva iniziato ad avvertire i sintomi dell’infezione solamente a bordo del volo che la riportava a casa. Secondo i test effettuati oggi su 128 dipendenti della Webasto, 127 sono risultati negativi ed uno positivo.