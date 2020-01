Rita Pavone a Sanremo. Amadeus lo annuncia e scatta il linciaggio

Rita Pavone al Festival di Sanremo. E scatta la gogna. Ieri sera Amadeus ha annunciato le ultime due cantanti in gara (Rita Pavone e Tosca) ed è partito l'attacco senza frontiere sui social. Le Sardine digitali hanno iniziato ad attaccare la cantante torinese per le posizioni che ha espresso sui social. Posizioni spesso scomode e politicamente scorrette. Come quella su Greta Thunberg per la quale si è dovuta scusare.

Insomma al popolo di sinistra la cantante di "Datemi un martello" e interprete di Gian Burrasca non va proprio giù. Vorrebbero un Festival ancora più allineato. E attaccano: "La vera domanda è chi beccherà il decisivissimo endorsement salviniano fra Anastasio e Rita Pavone". E ancora: "Rita Pavone, Anastasio…mancano solo i Legnanesi, e potevamo fare il festival della Lega". Fino a un più che esplicito: "Certo che tra Anastasio e Rita Pavone quest'anno i fascistelli saranno contenti". A quando la censura?