I prestigiatori delle tasse

L’altro ieri la maggioranza che sostiene il governo di Giuseppe Conte ha deciso una stretta con cui fare cassa sull'Imu per la prima casa, perché si sostiene che gli italiani fanno i furbetti per non pagare con residenze fittizie. Ieri dopo sole 24 ore il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha annunciato che la toglierà. È stato il record di velocità, però il grottesco esempio è solo l’ultimo di una lunghissima serie di questi mesi. Conte è angosciato dall’immagine del suo esecutivo, che con questa manovra 2020 è apparso ai più un gruppo di tassatori nemmeno troppo cortesi. Così qualche giorno fa ha fatto filtrare da palazzo Chigi la sua fantasiosa rampogna ai ministri: «Non possiamo sembrare tassatori, leviamo quelle tassette che abbiamo messo che ci sporcano l’immagine. Così possiamo dire che siamo quelli che abbiamo messo soldi nelle tasche degli italiani...

