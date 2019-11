Giulia De Lellis "bocciata" a Sanremo. Il derby tra bellissime per affiancare Amadeus

Non sarà Giulia De Lellis la valletta di Amadeus al Festival Sanremo 2020. Tra le papabili resistono Diletta Leotta, già vista sul palco dell'Ariston in qualità di ospite, ed Elisabetta Gregoraci. Ma c'è un nome a sorpresa.

L'influencer romana sarebbe stata proposta alla Rai dal suo manager Francesco Facchinetti ma viale Mazzini avrebbe declinato con gentile fermezza l'invito che sperava in una svolta giovane della 70ma edizione del Festival.

Ma chi affiancherà Amadeus a Sanremo? Il primo nome a circolare è quello di Diletta Leotta, volto di DAZN. Per Chi ci sono in lizza anche Lorella Boccia, ex ballerina di Amici e moglie del figlio del manager Lucio Presta, ed Elisabetta Gregoraci, showgirl ed ex di Flavio Briatore, anche lei della scuderia Presta.