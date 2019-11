Sì caro Beppe, rompo i coglioni. E adesso che fai, mi cacci?

In attesa del futuro mondo perfetto indicato mirabilmente da Beppe Grillo, lo stesso Beppe invita a dare un consenso a noi poveri tapini Cinquestelle come fosse un obolo di carità. Un euro, quello risparmiato dal referendum magari. Fateci la carità, in quel dell’Emilia-Romagna e della Calabria. Fatecela prima che sia troppo tardi e il fantasmagorico mondo futuro che il Movimento dovrebbe costruire insieme al Pd non possa veder la luce, soffocato dal Grande Boh del Presente.

Un euro per sopravvivere, dunque. Eppure ci sarebbero delle cosine interessanti che il Movimento potrebbe compiere, se non fosse che e quindi fanculo alle battaglie giuste in difesa di chi stava schiacciato dalle ingiustizie della crisi. Devono essere le contraddizioni di questi tempi, tempi in cui l’eco degli Indignados e di Occupy Wall Street è stritolata dalle angherie di Bruxelles, ben difese da Gualtieri e Gentiloni, non ultimo quel Mes che nel programma elettorale avevamo detto di rimodulare non in difesa dei mercati ma dei cittadini. A proposito: che facciamo sul Mes? Opponiamo il veto e quindi rispettiamo lo spirito del programma elettorale? Oppure siamo diventati come il Pd interpreti del «responsabilismo europeo»? Se così fosse lo dovreste dire apertamente e espellere chi come me non bacerà la euro-pantofola...

