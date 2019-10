Bomba d'acqua su Milano. La città allagata

Milano sott'acqua dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla città durante la notte. La tempesta d'acqua ha creato numerosi disagi con gran parte delle strade allagate. Il fiume Seveso è vicino all'esondazione - è alla cosiddetta "soglia di attesa 2" - con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la 9: i quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati, mentre in tante strade e piazze si sono accumulati diversi centimetri di acqua. Sorvegliato speciale anche il fiume Lambro, nella zona nord-est della città.

Il nubifragio ha creato rallentamenti su tutti trasporti locali. Come segnala l'Atm, il maltempo sta rallentando la circolazione in superficie: nel dettaglio, la linea 14, termina le corse a Porta Genova FS M2. Bus collegamento da Porta Genova FS/M2 a Lorenteggio in entrambe le direzioni. La linea bus 78 in direzione Govone, a causa di un camion in panne, termina le corse a Govone/Caracciolo.

La linea 40 in entrambe le direzioni devia il percorso da Vincenzo da Seregno/Astesani a Comasina M3. Le linee 41 e 52 in entrambe le direzioni deviano il percorso da Vincenzo da Seregno/Astesani a via Merloni.

Caos anche in metropolitana la temporanea interruzione di una tratto della seconda linea metropolitana, la Verde, ma non per la pioggia. Un treno ha avuto problemi alla stazione Gioia e, dalle 7.20 alle 7.55, la circolazione è stata bloccata fra le stazioni di Caiazzo e Cadorna. Al momento, i treni della M2 stanno riprendendo a viaggiare su tutta la linea.