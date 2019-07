Icardi "apre" alla Roma

Continua senza sosta la caccia della Roma ad un difensore centrale e al nuovo centravanti, posizione in cui a Trigoria viene mantenuto vivo il sogno Icardi. Dopo i contatti di giugno nell’ambito dell’affare Dzeko, è andato in scena un altro sondaggio dei dirigenti giallorossi per il bomber argentino, che ha iniziato a ragionare seriamente su un trasferimento nella Capitale, visto che la Juventus ha deciso di virare su Lukaku e nei colloqui con il Napoli sono sorti dei problemi legati ai diritti d’immagine...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI