Il vento forte fa precipitare la gru. Disperso in mare un operaio

Per via delle forti raffiche di vento una gru che si trovava sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto è stata abbattuta ed è caduta in mare. L’operaio che era sulla gru è stato sbalzato in acqua e al momento risulta disperso. A renderlo noto è la stessa azienda. Al lavoro i soccorsi nel tentativo di ritrovare il dipendente del colosso indiano dell’acciaio che ha rilevato gli stabilimenti italiani dell’ex Ilva.