Lotito: Lazio unita, Inzaghi ancora tanti anni qui

«Da diverso tempo le notizie mediatiche sono volte solo a destabilizzare l’ambiente: la nostra è una famiglia serena, con una dialettica come capita in tutte le famiglie, ma siamo un gruppo unito. Inzaghi sarà l’allenatore dei prossimi anni, Tare sarà il direttore dei prossimi anni e Peruzzi sarà il responsabile dei prossimi anni». Lo ha dichiarato il presidente della Lazio Claudio Lotito, in conferenza stampa a Formello dove il club biancoceleste è in ritiro per preparare la partita con la Sampdoria di sabato prossimo. «Sono quattro anni che non parlo, ho deciso di farlo per fare chiarezza sulle situazioni del club - ha proseguito il patron biancoceleste - Noi non siamo transitori, siamo definitivi: sulla base di questo abbiamo intrapreso un discorso di crescita di obiettivi, abbiamo messo in campo una serie di sforzi per far crescere il club. Può capitare che qualche partita non vada per il verso giusto ma non ci sono catastrofi o rapporti deteriorati, è una normale dialettica nel rispetto dei ruoli e delle persone». Poi tocca al diesse Tare: «Il nostro allenatore merita tanto rispetto, lui è la storia di questo club: questo è un messaggio chiaro ai giocatori, ai tifosi e all’ambiente perchè Inzaghi ha la nostra piena fiducia. La critica costruttiva ci deve stare, ma quella che abbiamo subito negli ultimi giorni è stata una critica destabilizzante - ha proseguito il ds biancoceleste in conferenza stampa a Formello - Voi giornalisti siete responsabili di tante cose, questo è quello che notiamo vedendo gli articoli che sono usciti>.