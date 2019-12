Ecco alcuni momenti dell'incontro con Antonello Venditti all'interno della Galleria Alberto Sordi a Roma. Il cantautore romano festeggia nella sua città l'uscita nel suo nuovo disco dal vivo, "Sotto il Segno dei Pesci – The Anniversary Tour", e un tour-firmacopie in tutta Italia. "La mia canzone perfetta è 'In questo mondo di ladri' - ha detto Venditti - perché lì dentro ci siamo tutti".