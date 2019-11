Il leghista innamorato svela tutto su Elisa: "Mi ha detto sì. Ci sposiamo a Ventimiglia"

Eccolo il leghista innamorato Flavio Di Muro. Pizzicato nel video di Augusto Cantelmi di Tg2000, il deputato non sta nella pelle. Confessa che la sua Elisa De Leo ha accettato la sua proposta di matrimonio fatta dai banchi dell'aula di Montecitorio. E non solo. Il deputato svela anche che le nozze saranno celebrate a Ventimiglia, la città della coppia. Per la prima volta, la Camera dei deputati è stata il teatro di una proposta di matrimonio. E ne parlano tutti. Politici compresi. Ha fatto bene? Ha fatto male? Una cosa è certa. Che per una volta a Montecitorio ha vinto l'amore.

