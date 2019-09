"Al prossimo anno...". Cosa rivela Totti nel videomessaggio ai fan

Francesco Totti social e felice. Il capitano storico della Roma ha festeggiato i suoi primi 43 anni da non calciatore e non dirigente dei giallorossi, ma senza rimpianti. È pronto a nuove avventure televisive (il reality Celebrity Hunted prodotto da Amazon e la sit-com con la moglie Ilary Blasi) e per il suo compleanno ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento ai tifosi che lo hanno sommerso di messaggi d’auguri su Instagram: “Ciao ragazzi per me oggi è un giorno particolare, vi volevo ringraziare per i messaggi che mi avete mandato, me lo avete reso ancora più bello. Sono veramente orgoglioso e felice. Vi ringrazio di tutto, un bacione grande da Francesco. Ciao, al prossimo anno”.