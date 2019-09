A Pescara un uomo e una donna fanno sesso sul pontile della spiaggia alla luce del giorno. Sotto il sole e davanti ai bambini. Un amplesso prolungato ripreso dal cellulare di una donna che commenta tra il divertito e l’indignato la performance gambe all’aria: “Mi devi dire se questa è una cosa normale...è giorno e quei due stanno lì a sco***re. Una cosa assurda. Direttamente da Pepito Beach. Questi due mo' che escono li devo guardare in faccia per un applauso, specialmente a lei che gran tr**a. Guarda là... è allucinante! Guarda! Oddio...come le bestie, come gli animali”. Il video è diventato virale come la raccapricciante abitudine estiva di diverse coppie (italiane e straniere) di far sesso coram populo, dal mare alle piazze fino alla profanazione dei monumenti storici.