"Basta case ai rom", sit in 'blindato' di CasaPound

Manifestazione di CasaPound a Casal Bruciato dove continuano le proteste dopo che una casa popolare è stata assegnata a una famiglia rom. I militanti dell'organizzazione di destra si trovano su un lato di piazza Balsamo Crivelli "protetto" da sei blindati della polizia mente a pochi metri di distanza si sta svolgendo la manifestazione antifascista.

Al sit in striscioni con il tricolore, scritte come "Alcuni italiani non si arrendono" e cori "il quartiere non vi vuole" e "basta casa ai rom". "Con oggi non finisce la nostra battaglia qui a Casal Bruciato - ha detto Mauro Antonini, responsabile di Casapound del Lazio - continua il nostro presidio per liberare l'appartamento e darlo a chi ne ha veramente diritto" (video di Francesco Benvenuti).