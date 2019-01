Terrore all'asilo: "Adesso abbiamo tutti paura"

Un regolamento di conti davanti all’asilo dove aveva appena fatto scendere la compagna romena entrata per accompagnare i figlioletti. Gli spari, dai tre ai cinque, questa mattina alle 8,50 davanti alla scuola della Magliana "Mais e girasoli", e accanto a un’area giochi, in via Castiglion Fibocchi. Vittima Andrea Gioacchini, 34 anni sorvegliato speciale dalla polizia e già noto per usura armi estorsioni rapina stupefacenti lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.