Tim, on air i nuovi spot che portano la fibra in altri 700 comuni italiani

TIM è on air con tre nuovi spot, pianificati sulle principali emittenti TV, che raccontano l’arrivo della connessione ultrabroadband in altri 700 comuni italiani. Cartoline fotografiche e sottofondo musicale in stile “Intervallo TV” descrivono l’arrivo della copertura ultrabroadband di TIM che “accende” i panorami di una selezione di Comuni distribuiti tra Nord, Centro e Sud dell’Italia.

Il claim finale “E andiamo avanti” testimonia ancora una volta l’impegno di TIM che continua ad accelerare sul piano di copertura ultrabroadband raggiungendo ancora più famiglie e imprese con la fibra e l’internet veloce. La campagna è realizzata dalla Funzione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM e agenzia Havas.