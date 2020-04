Cambiano le regole di TikToK: messaggi diretti solo per gli over 16

TikTok cambia per difendere i minori che usano il social network dei video in maniera massiccia. Così in linea «con il continuo impegno a promuovere un ambiente dove gli utenti si sentano accolti e sicuri», ha annunciato oggi «l’ultima novità rivolta in particolare ai più giovani: la limitazione della funzione messaggi diretti, che dal 30 aprile potranno essere inviati o ricevuti soltanto da utenti che hanno un’età maggiore di 16 anni. Da oggi gli utenti riceveranno notifica di questo cambiamento».

Si tratta, specifica una nota diffusa da TikTok, di un ulteriore passo avanti per garantire un maggiore controllo dell’esperienza degli adolescenti sulla piattaforma. Per questa funzione, in particolare, fin da subito sono state studiate diverse misure di sicurezza, come l’aver reso possibile scambiare messaggi diretti esclusivamente tra contatti aggiunti tra i propri "amicì", per impedire la ricezione di comunicazioni non richieste o inappropriate, e l’avere escluso la possibilità di condividere immagini o video.

«I messaggi diretti sono uno strumento fantastico, che permette alle persone di fare nuove amicizie e nuove conoscenze in qualunque luogo al mondo: ci rendiamo conto, tuttavia, che questa potenzialità positiva può prestarsi ad abusi. Ecco perché l’annuncio di oggi rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a mettere in atto protezioni proattive sempre più solide, che proteggano i membri più giovani della nostra community», commenta Cormac Keenan, Head of trust and safety TikTok, Emea. L’impegno di TikTok per garantire un’esperienza sicura e piacevole ai propri utenti, sottolinea la nota, è continuo, attraverso l’introduzione di nuove funzionalità, l’ampliamento di team dedicati, sempre maggiore trasparenza sulle policy e sulle azioni intraprese, e attraverso la collaborazione con organizzazioni di riferimento per la sicurezza digitale.

Tra le azioni intraprese dall’inizio del 2020, spiega TikTok, sono stati introdotti il Collegamento Familiare (precedentemente noto come Filtro Famiglia) per aiutare i genitori e i tutori di minori a gestire l’esperienza su TikTok degli adolescenti riguardo a diverse funzionalità di controllo applicazione, e la Gestione del Tempo nel Feed, un sistema unico di notifiche proattive nell’app, in collaborazione con alcuni tra i creator più seguiti e amati, con l’obiettivo di promuovere una fruizione della piattaforma che favorisca il benessere digitale. È stato aperto il Trust & Safety Hub a Dublino, che si aggiunge agli altri hub globali situati a San Francisco e a Singapore, pensato per rafforzare le policy, tecnologie e strategie di moderazione assicurandosi che riflettano la cultura e il contesto locali. Sono state modificate le policy sui regali virtuali in modo tale da consentire solo ai maggiori di 18 anni di acquistarli, inviarli o riceverli.

Sono inoltre stati realizzati i nuovi video educational della serie Yoùre in Control, per aiutare gli utenti a comprendere come attivare opzioni come i filtri ai commenti, l’account privato, le limitazioni ai duetti, e come abilitare funzionalità di controllo applicazione, per configurare l’esperienza più adatta a loro su TikTok. Un’attenta offerta di risorse educative e iniziative, sottolinea l’azienda, per aiutare la community a rimanere protetta e informata durante l’emergenza Covid-19 è disponibile sul sito TikTok.

La mission di TikTok, piattaforma riservata a utenti con più di 13 anni, è ispirare creatività e portare allegria. Al fine di promuovere un ambiente positivo e fornire continuo supporto agli utenti della community, conclude la nota, è stato creato il Centro Sicurezza, sezione dedicata del sito e app che include numerose misure, strumenti di controllo e impostazioni di privacy messe specificamente a punto per proteggere gli utenti da un uso improprio.